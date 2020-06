"Me das asco y México te vomita": Adame destruye a Laura Bozzo tras polémica en Televisa

View this post on Instagram

En la grabaciu00f3n del programa de la seu00f1orita #LauraBozzo de 68 au00f1os, #AlfredoAdame de 62 au00f1os arma tremendo zafarrancho a la producciu00f3n du00f3nde ni la mismu00edsima productora #MagdaRodru00edguez lo puede controlar, asumimos que fue porque se molestu00f3 con #CarlosTrejo ya que fue tambiu00e9n invitado a el programa de la seu00f1orita Laura la cuu00e1l se le escucha a lo lejos. Tu equipo #ChismeNoLike #ChismeEnVivo #ElisaBeristain #JavierCeriani