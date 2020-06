"Me haces falta": Actor de Televisa y su desgarrador mensaje tras partida de su padre

Ciudad de México.- Juan Diego Covarrubias retomó sus redes sociales para honrar la memoria de su padre, esto a dos meses de haber sufrido la dolorosa pérdida de quien era su "mejor amigo".

A través de su cuenta de Instagram, el actor de Renta Congelada compartió una serie de fotografías en las que aparece al lado de su papá, al pie de las cuales dedicó un conmovedor mensaje sobre lo mucho que lo extraña y la hace falta.

Hoy se cumplen dos meses de su partida y no ha habido un minuto en el que no lo extrañe. Hoy estoy tranquilo porque se que él nos cuida desde el cielo, pero cómo me hace falta abrazarlo y platicarle tantas cosas como lo hacíamos antes", escribió el actor.