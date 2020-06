¡No más burlas! Lizbeth Rodríguez se somete a cirugía estética y estrena sonrisa

Ciudad de México.- Desde que saltó a la fama por su programa Exponiendo Infieles, Lizbeth Rodríguez ha sido blanco de interminables burlas y críticas por sus dientes ya que el sonreír mostraba gran parte de la encía.

Es por ello que la famosa se sometió a una cirugía dental con la finalidad de realzar su belleza, así la cuenta de Instagram de la clínica dental con un video donde ella da su testimonio y presume su nueva sonrisa.

El resultado está increíble, estoy súper fascinada, me siento otra persona. Ahora que lo pienso no sé por qué no me atrevía a hacerlo antes", escribió la joven.