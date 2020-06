Romance en Televisa: Actores de 'Te Doy la Vida' están casados y ¡con hijas!

Ciudad de México.- En la recta final de la exitosa novela de Televisa en la que aparece Érika Buenfil, Te Doy la Vida, los famosos actores, Mike Biaggio y Gloria Sierra, están casados y con tres hermosas hijas en la vida real, Eugenia, Juliera y Victoria.

Te Doy la Vida ya está a punto de llegar a su recta final y a lo largo de esos meses no se había revelado que dos de sus personajes tiene una relación amorosa en la vida real, pero la cual existe gracias a Televisa, donde se conocieron.

Biaggio, reconocido por novelas como La Madrastra y Muchacha Italiana Viene a Casarse, y Sierra, que apareció en Muchachitas como Tú, en el año 2007 ambos se conocieron durante el rodaje de Muchachitas donde eran los protagonistas y pareja.

Te podría interesar: Alfredo Adame amenaza a joven que dice haber tenido relaciones con Américo Garza: "Irás a la cárcel"

Tras dos años de relación llegaron al altar y a lo largo de estos 11 años han procreado tres bellas niñas, Eugenia, Julieta y Victoria, a quienes constantemente presumen en sus respectivas redes sociales.

Te podría interesar: "Cochina y ridícula": 'Devoran' a Galilea Montijo por besar con todo y lengua a Andrea Legarreta

Cabe mencionar que Sierra recientemente comentó que ambos han logrado mantener su matrimonio sano, estable y sin celos pese a trabajar como actores pues ninguno ve sus novelas.

No lo veo, no me ve y somos muy felices haciendo lo que nos gusta y trabajando, pero no vemos lo que hacemos. Yo no veo sus novelas y él no ve lo que yo hago tampoco entonces somos felices", aseguró recientemente Sierra.