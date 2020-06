Sandra Montoya revela si sostuvo una relación con un narco a cambio de patrocinio

Ciudad de México.- El médico, Ángel del Villar, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, reveló si es cierto que Sandra Montoya sustuvo un romance con un secuestrador.

En su relato, el médico de las estrellas recordó su paso por la cárcel en 2007, luego de que una mujer lo acusara de negligencia, fue entonces que ese lugar se llevó varias sorpresas al tener visitas de diversas celebridades.

Se involucró ahí con un secuestrador, y resulta que cuando la vi, '¿hey Sandra cómo estás?', no resulta que se metió a la celda de otra persona", dijo.

El galeno señala que ella estuvo vinculada sentimentalmente con una persona que estaba en prisión, luego de que ella la fuera visitar, pues mencionar que esta persona le había prometido patrocinarla en algunos palenques.

Tras estas declaraciones, Montoya aseguró que Del Villar "está mal de la cabeza", pues nunca fue a visitarlo a la cárcel, al afirmar que hay cosas más importantes.

Nunca en mi vida he hecho un palenque, a mi no me gusta realizar palenques desde hace 18 años", dijo.