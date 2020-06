"Siempre posas como 'Kiko'": Destruyen a Linet Puente por ridícula forma de ser

Ciudad de México.- La famosa conductora de Ventaneando, Linet Puente no logra ganar una con sus seguidores de Instagram y demás audiencia del programa.

A través de redes sociales la presentadora a presumido la enorme pérdida de peso que a tenido durante los últimos días, imaginando que con eso se ganaría el aprecio del público.

Definitivamente el plan de Linet no fue lo que ella había planeado pues al presumir sus looks diarios, los internautas aprovechan para hacerle saber sus disgustos y esta vez no fue excepción pues aseguran no tiene ingeniosas ideas para crear maravillosas fotografías.

Siempre posas como 'Kiko'".

Cero atractivas tus poses".

Hacen falta nuevas ideas".

Fuente: Instagram @linetpuente