Sube la temperatura en TV Azteca: Conductores de 'VLA' confiesan sus gustos en la intimidad

Ciudad de México.- Los conductores del matutino de TV Azteca hicieron revelaciones sobre las cosas que les gustan en la intimidad y todos confesaron algo.

En la primera pregunta tenían que contestar si creían que cuando un ex te mensajea es solo para relaciones sexuales. Cynthia Rodríguez dijo que sí que podría ser, pero Kristal respondió que sí y no porque en una experiencia propia uno la buscó cuando terminó con él por la costumbre.

Flor Rubio dijo que no, porque no ha tenido muchos exnovios pero que ella cuando ya no quiere nada con esa persona es firme y no vuelve a dar otar oportunidad.

Brandon Peniche se echó de cabeza cuando le preguntaron si ha usado lencería para hombres y preguntó que como elefante, Borguetti dijo qu él también la usó y todo le salió mal pues terminó más como un chiste que como algo sensual. Kristal albureó a Peniche porque confesó que usó una de Spider man.

Después tuvieron que confesar en qué lugares públicos habían tenido relacione. Cynthia habló de la playa, anécdota que ya todos conocen de Carlos Rivera y ella, Laura G reveló que en la carretera, Flor Rubio en un carro y Kristal en la casa de los papás de su pareja.

Fuente: Venga la Alegría