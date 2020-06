Tania Gómez, conductora de 'Cada Mañana', alborota la audiencia en "rico vestido"

View this post on Instagram

ud83dudc95 Me gusto mucho mi vestido @vabadam muy cou0301modo y llego hasta la puerta de mi casa ya que todos sus pedidos los puedes hacer en liu0301nea ud83eudd70ud83dudc95u2728 #Gracias Y tambieu0301n ud83dudc61 @impulsventaporcatalogo tiene la nueva temporada de su catau0301logo #online ud83dude4cud83cudffbud83dude0d Y mis accesorios de @nativajoyeriaholistica