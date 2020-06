Thalía presume con orgullo los logros escolares de sus hijos: "¡Terminaron con excelencia!"

View this post on Instagram

u00a1Terminaron a pesar de todo! u00a1Estamos tan orgullosos de nuestros bebu00e9s! Terminaron sus grados con excelencia, en medio del estreu0301s y la incertidumbre que como chicos estau0301n enfrentando en estos tiempos tan extranu0303os. u00a1Los celebramos con sus galletas de jengibre y de chispas de chocolate hechas en casa y los llenamos de besos y apapachos! Mil hurras para los maestros y padres de familia que estamos ayudando a sacar lo mejor de nuestros pequenu0303os en esta pandemia. Y millones de hurras para nuestros ninu0303os que en esta tempestad de sentimientos encontrados han sabido sacar lo mejor de si. ud83cudf89ud83cudf93ud83cudf6d