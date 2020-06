Tras irse de 'VLA', Tania Rincón destroza a Raquel Bigorra en Televisa ¡por traicionera!

Ciudad de México.- Los conductores Tania Rincón y Mauricio Barcelata quienes sorprendieron hace unos meses al irse de TV Azteca para llegar a Televisa, confesaron a quiénes de sus excompañeros no soportaban.

Durante el juego '¿Dónde quedó la bolita?' en el matutino, los dos confesaron varios secretos de su pasado en la televisora del Ajusco. Tania Rincón, por su parte, reveló a Galilea Montijo que a quien no soportaba era a una mujer.

Cuando Galilea le pidió describirla, Tania fue contundente, por lo que todos supieron al instante de quién hablaba:

Rápidamente en el fondo se escuchó comentar que tenía acento cubano, por lo que Galilea dijo en el mismo acento: "Ya sé quién es, la cubana que cuenta todo", mientras Tania solo reía, dando a entender que sí se trataba de Raquel Bigorra.

Bigorra y su marido, Alejandro Gavira, estuvieron envuelta en un fuerte escándalo en 2019 luego de traicionar a su incondicional amigo, el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno tras supuestamente vender detalles de su divorcio, además de que fue acusada por otras personalidades como Atala Sarmiento, Ingrid Coronado y Poncho de Anda de hacerles lo mismo.

Por su parte, Paul Stanley le preguntó a Mauricio Barcelata sobre el productor que no soportaba, a lo que respondió:

Yo sé quién, mira, se llama Roberto y se apellida Romagnoli. Me su, me su, me surrrrr", mencionó mientras imitaba un acento argentino.