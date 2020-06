VIDEO: 'Embarrado' vestido rojo de Issa Vegas pone a delirar a sus fans de Instagram

Ciudad de México.- La entrenadora física Issa Vegas sabe bien lo que sus fanáticos de redes sociales quieren, es por ello que con frecuencia los complace con imágenes y videos donde derrocha belleza y picardía.

Tal y como lo hizo en una reciente publicación de Instagram, donde sin reparo alguno, mostró sus sorprendentes curvas directo a la cámara con un apretado y cortito vestido rojo de manga larga.

Ya ha llegado el momento en la cuarentena que ya estoy así. Aunque entreno lo más que puedo y le hecho ganas... aún así siento que me falta mucho por dar, y me desespera no verme como me gustaría, aunque también sé qué hay días, sobre todo en las mujeres, que así nos sentimos”, escribió la famosa.