'Wanders Lover' es operada de emergencia tras sufrir accidente en la nariz

Ciudad de México.- La comediante, Yered Licona, mejor conocida como ‘Wanders Lover’, mediante su cuenta de Instagram informó que su hija menor de un cabezazo le rompió el cartílago de la nariz.

La actriz señala que los hechos se dieron luego de que cargaba a su pequeña de meses, quien por accidente la golpeó en la cara causándole un fuerte dolor, por lo que tuvo que ir al hospital.

Mi hija la menor me dio un cabezazo entre el labio y la nariz, por lo que se me rompió el cartílago que tenemos dentro. Me duele mucho y para quitar el dolor me tendré que someter a una intervención muy pequeñita”, dijo.