¡Al fin! Sebastián Rulli revela todo sobre el vestido al revés de Angelique Boyer

Ciudad de México.- Todas las incógnitas sobre la ocasión en la que Angelique Boyer portó un vestido al revés en un evento fueron despejadas por su pareja Sebastián Rulli, quien entre risas contó con lujo de detalles todo lo que pasó esa noche con la desafortunada equivocación de la actriz.

Como se ha de recordar, la famosa pareja arribó a los Premios TV y Novelas del año pasado y posó ante las cámaras sin imaginarse que la protagonista de Teresa traía su vestido dorado al revés. Poco después, la actriz corrió a vestirse de la forma correcta, sin embargo, ya era demasiado tarde y el error había quedado evidenciado en fotos.

Luego de un año del bochornoso suceso, fue Sebastián Rulli quien reveló todo lo que pasó esa noche cuando Angelique se arreglaba para acudir a los premios. Durante la entrevista por videollamada para el programa El Break de las 7, el galán de telenovelas aseguró que él nunca había visto el vestido de Boyer y por ende no sabía cómo debía verse ya puesto, aunque sí le llamó la atención que el escote fuera tan pronunciado.

El actor explicó que Angelique también sentía cierta incomodidad, pero ni él ni ella se dieron cuenta de qué estaba pasando con el atuendo.

'Si no sé, está incómodo', me dice ella, pero yo cómo le voy a decir que está al revés si yo nunca había visto el vestido ni sabía cómo era, nunca había visto una foto, entonces evidentemente jamás imaginé que no tenía una referencia o no se dio cuenta de que estaba al revés, yo no se lo puse", expuso el galán.