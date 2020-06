Ángela Aguilar y el impactante motivo por el que pide perdón a sus millones de fans

Ciudad de México.- Ángela Aguilar, la guapa y talentosa hija de Pepe Aguilar, ha dejado boquiabiertos a sus millones de fans al pedirles perdón por un inesperado e impactante motivo que sin duda nadie se esperaba.

Aguilar se grabó con su usual estilo con unos entallados pantalones de mezclilla y una blusa naranja, con su corta melena morada bien peinada.

Me acabo de ver en el espejo y me gustaría pedirles perdón públicamente a todas esas personas que me ven y no pueden besarme”, dice Ángela.