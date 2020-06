Chiquis Rivera enseña de más con descarado escote y se le 'echan encima': "Pareces cochi"

View this post on Instagram

Strong women are often misunderstood. Whatu2019s wrong with a woman setting standards about what she wants and what she WONu2019T tolerate? Having standards is now confused for being u201ctoo complicated.u201d I couldnu2019t disagree more. Thereu2019s nothing sexier than a confident woman who knows who she is, what she deserves and what she brings to the table! u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022u2022 Las mujeres fuertes casi siempre son malentendidas. Que tiene de malo que una mujer ponga un alto a las cosas o personas que no le ayudan a crecer como ser humano? Que una mujer tenga el coraje, la valentiu0301a...que se ame y se respete lo suficiente para dejar atrau0301s lo que no le hace bien? Casi siempre estas mujeres son vistas como, u201cmuy complicadas.u201d Pero porque? Que tiene de malo que una mujer sepa lo que vale! Lo que aporta y lo que NO va tolerar. Nada! Absolutamente, nada. TU au0301mate, valou0301rate y deja que Dios se encargue del resto. #PlayList ud83dudcc0 #SoJanney ud83dudcf7: @francisbertrand