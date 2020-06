Conmovedor: Héctor Suárez y cómo se "aparece" para cuidar a sus nietos

View this post on Instagram

Asu00ed jugaban Pablo, su abuelo y mi hermana Isabella... Hoy Pablo me dijo que esa luz roja con la que su abuelo hacu00eda magia, se le aparece por las noches para cuidarlo. Constantemente me preguntan que cu00f3mo era mi papu00e1 en la vida diaria... u00a1SIEMPRE fue asu00ed de mu00e1gico y amoroso con todos nosotros!