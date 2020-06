Daniel Arenas, actor de 'Teresa', revela final alternativo de la novela de Televisa

View this post on Instagram

Ayer quedu00e9 gratamente sorprendido al ver esto (no precisamente por la calidad actoral ud83dude44 jeje ahu00ed vamos poco a poco) sino por lo siguiente, trataru00e9 de resumir la historia. Teresa fue mi primer proyecto en Mexico (au00f1o 2010), pero no solamente eso mi personaje debiu00f3 haber entrado a la mitad de la historia y salido mucho antes del final; por cuestiones de rating o diru00eda yo azares del destino entru00f3 poco despuu00e9s del mes de haberse estrenado y duru00f3 hasta el final de la historia. Pero no solamente eso a partir del momento que entru00f3 junto con otros personajes (por supuesto que no fue solamente por el mu00edo) para mi suerte el Proyecto empezu00f3 a tener mu00e1s y mu00e1s audiencia convirtiu00e9ndose no solo en la novela #1 del momento sino en un fenu00f3meno televisivo en donde quiera que fuera transmitida. Pero no solamente eso, el personaje tuvo tal aceptaciu00f3n que para el capu00edtulo final el productor decidiu00f3 hacer tres finales alternos, 1 que fue el que todo Mu00e9xico vio en su momento y el resto de los pau00edses claro 2 Teresa sola pobre y empezando de nuevo y el 3ro mi personaje Fernando le reclama y la mataud83eudd37ud83cudffbu200du2642ufe0fud83dudca5ud83dudd2b Pues mi sorpresa fue que ayer @sbtonline decidiu00f3 poner mi final en la segunda retransmisiu00f3n de la novela en Brasilud83dude31 Obrigado #SBT Obrigado Brasilud83dude4fud83cudffcud83dude4fud83cudffc para mu00ed es un HONOR. . ud83cudde7ud83cuddf7 es el pau00eds donde mu00e1s seguidores tengo seguido por supuesto de Mu00e9xico y Colombia. GRACIAS GRACIAS GRACIAS Cariocas por TANTO Amor y Apoyo a lo largo de mi carreraud83dude4fud83cudffc . L@S AMOu2764ufe0f . . .pd: pero no solamente esou263aufe0f a partir de ese momento y proyecto las puertas se me abrieron en mi segunda Patria MEXICO y el resto de la historia ya la saben.......9 au00f1os de PURAS BENDICIONESu2728 Gracias @elgueromex por creer en miud83dude4fud83cudffc . . . . #Repost @infonovelas u30fbu30fbu30fb ud83cudf37 u00a1Nos mataron a #Teresa! En el impactante #FinalTeresa en Brasil, la televisora @sbtonline optu00f3 por transmitir uno de los finales alternativos de la exitosa telenovela, en donde Fernando llega al cuarto de la #HembraMala reprochu00e1ndole su traiciu00f3n, le dispara y finalmente muere. ud83eudd14 u00bfCreen que este final se merecu00eda en Mu00e9xico? @angeliqueboyer @danarenas @elgueromex #Televisa #Television #TV #Instagram #Post #USA #Mexico #Video #Brasil