Danna Paola reaparece en redes con preocupante mensaje: "No estoy bien"

Ciudad de México.- La famosa cantante, Danna Paola, reapareció en redes sociales para revelar que ha pasado por momentos difíciles en los últimos días tras los recientes rumores sobre su vida amorosa y su supuesto romance con Sebastián Yatra.

La cantante contó a través de sus historias de Instagram que tomó unos días de descanso de las redes sociales para recuperar su tranquilidad.

Era muy necesario el detox, bastante sanador... tengo que aceptar que borré Instagram y Twitter unos días, de repente volvía, de repente no, pero bueno, fue algo bueno… ya estoy mejor”, confesó.

Asegurando que aprovechó este tiempo alejada de las redes, la también actriz explicó:

He estado súper analítica estos días, muy intensa, la verdad; pero haciendo muchas canciones y cosas muy cool que ya les quiero enseñar, pero que no estaba lista para hablar y fingir una sonrisa en la cara cuando no está bien”, señaló.