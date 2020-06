Derbez revela que le fue 'infiel' a Alessandra con exactriz de Televisa: "Estoy hasta la ma..."

Ciudad de México.- Vaya escándalo que causó el comediante Eugenio Derbez en su programa digital DesHecho en Casa, en el cual reveló en vivo a sus seguidores haberle sido 'infiel' a su esposa Alessandra Rosaldo, con quien se casó en 2012 y con quien tuvo a la pequeña Aitana.

En el programa fue creado por el comediante para mostrar su vida en confinamiento a causa de la crisis sanitaria y ha tenido entrevistas con diversos personajes del medio. En esta ocasión tuvo de invitada a la actriz Liliana Arriaga, en su famoso personaje de 'La Chupitos'.

'La Chupitos' compartió créditos con Derbez hace algunos años en su programa Va De Nuez en Cuando, programa transmitido por Televisa, en donde caracterizados como sus personajes cómicos hacían varios sketches.

Así fue la videollamada en la que Eugenio hizo la confesión:

¿Y más cuando es con la misma vieja no? Ah no perdón...", dice y Eugenio le contesta: "Ándale te va a oír y se va a encabr...".

Eugenio luego continúa, ventilando los detalles de su 'aventura':

Es lo importante, mientras nos crean dile que es actuación que es todo con respeto", le dice 'La Chupitos' y él contesta: "ya le he dicho que cuando te he dado besos en escena yo ni siento", dice mientras ríen.

Posteriormente, siguieron con bromas, hasta que Derbez comentó que ya estaba harto de estar encerrado porque Alessandra lo trae cansado de querer hablar todo el día.

Mi vida aquí me trae jodido, quiere que me siente a platicar con ella todo el día, no puedo, no tengo tiempo. Y la niña: 'ven a jugar conmigo'... ya estoy hasta la ma...".