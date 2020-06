Drama en TV Azteca: Paty Navidad defiende a Javier Alatorre de los ataques públicos

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Paty Navidad, se ha envuelto en el drama en el que nuevamente ha estado el conductor de TV Azteca, Javier Alatorre, por su reportaje sobre la Brigada Marabunta, por lo que fue sumamente atacado de manera pública.

Navidad a través de su cuenta de Twitter señaló que no comprendía por que defendían al movimiento si solo era gente que no promovía la paz y solamente eran personas que realizan "actos vandálicos".

No comprendo cómo existen personas que defienden estos actos vandálicos y violentos. #BrigadaMarabunta NO tiene nada de pacificadores, más bien son protectores de los delincuentes que actúan en total impunidad… la pregunta obligada, ¿y las autoridades?", cuestionó Paty.

Te podría interesar: Javier Alatorre lanza nuevo ataque al aire en TV Azteca y redes enfurecen: "Mentirosos basura"

No comprendo como existen personas que defienden éstos actos vandálicos y violentos. #BrigadaMarabunta NO tienen nada de pacificadores, más bien son protectores de los delincuentes que actúan en total impunidad ... la pregunta obligada, y las autoridades?uD83DuDE21 pic.twitter.com/JnXDstBzFg

Te podría interesar: Conductor de 'Hoy' estalla en vivo contra Magda y la amenaza: "Ahora sí, me voy a TV Azteca"

Ante las críticas que ella también recibió por su defensa al conductor, ella pidió que se le respetara por sus pensamientos diferentes y lejos de las imposisiones religiosas.

No vengan a querer imponerme sus ideas o creencias religiosas, tengo las mías y no coinciden con lógicas ni adoctrinamientos, no soy fanática de nada ni de nadie, libre de pensamiento, espiritual y con fe en Dios que habita en mi interior en luz y amor", respondió Navidad.