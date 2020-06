Eduardo Santamarina habla del calvario que vivió por las críticas a su sobrepeso

Ciudad de México.- El actor mexicano, Eduardo Santamarina, abrió su corazón y por primera vez habló del panorama al que se enfrentó por las críticas y el acoso de la prensa con respecto a su apariencia física.

Durante una entrevista con Ventaneando, el intérprete de Televisa mencionó que a lo largo de su carrera tuvo que mantener su cuerpo, ya que en la mayor parte de sus proyectos siempre fue el protagonista.

Tomarse un tiempo y tirar lo toalla, se vale también. Y me dicen '¿Eduardo no te moleta?', ¿pero por qué me va molestar?, ¿por qué me va a enojar algo que es verdad?", señaló el histrión.