En 'Ventaneando', Pati Chapoy habla con Ricky Martin y revela estar en un tiempo difícil

Ciudad de México.- Paty Chapoy hizo una entrevista exclusiva a Ricky Martin para hablar sobre su vida personal y profesional, sobre todo en estos tiempos.

Ricky Martin confesó para las cámaras de Ventaneando a través de una videollamada que ha aprendido a tomar lo mejor durante este tiempo difícil y sobre todo con ayuda de la música.

Te puede interesar: Tras su paso por Televisa y una cirugía, cantante vuelve a la TV y audiciona en 'La Voz Azteca'

Estamos bien, no me voy a quejar. Estoy aquí con mi madre con toda la familia, ya sabes somos muy latinos aquí siempre hay ruido en la casa cuatro niños corriendo de un lado a otro, así que no hay tiempo. La verdad nos ha ido muy bien, yo como me puedo desahogar a través de la música que suerte. Pues desafortunadamente mucha gente no tiene esta herramienta y estar en este enclaustro”.