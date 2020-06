"Es mi superpoder": Curvy Zelma habla de ser 'gordita' en 'Venga la Alegría' y causa furor

View this post on Instagram

Perfectamente imperfectas!ud83dudc96 etiqueta a tu amiga que necesita un abrazo al alma . A ti que estau0301s dudando de ti misma y que no puedes ni verte al espejo a ti te digo que busques dentro de ti que te construyas bien fuerte y que veas la maravillosa mujer que eres ! A ti que te comparas con otras a ti que no sales para que no vean tu cuerpo a ti que no encuentras amor propio!! A ti te digo que te quiero y que quiero que te quierasud83dudc96. Somos mau0301s que un cuerpo somos mucho mau0301s y el que tienes es bello! Con o sin operaciones con o sin marcas de la vida con o sin como sea es tuyo! Au0301malo valou0301ralo y agradeu0301cele. Eres uu0301nica ud83dudc96 #curvyzelma #curvylovers #elchaldecurvyzelma #bodypositive #beautybeyondsize #celulitis #pansita #curves