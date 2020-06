Juan Rivera revela si le pagó a Mayeli Alonso para que no hablara de Lupillo Rivera

Ciudad de México.- El cantante, Juan Rivera, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, respondió a las acusaciones de su excuñada, Mayeli Alonso, quien asegura que le ofrecieron 50 mil dólares mensuales para que no hablara de Lupillo Rivera.

Si mi carnal hizo eso, no sé, pero por mi parte es una mentira, porque yo he tenido una conversación con ella desde hace ocho meses y nunca le he pedido que firme nada, e incluso yo no toco el tema del divorcio de mi hermano", dijo.