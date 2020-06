Kenia Ontiveros se queja de Dalett y la atacan: "Ridícula, pareces mamá primeriza"

Estados Unidos.- A través de Instagram Stories, Kenia Ontiveros rompió el silencio y reveló los malos momentos que está sufriendo después de tener a Dalet.

Mientras que se había mostrado una madre bastante feliz, la esposa de Larry Hernández no pudo seguir fingiendo y mientras amamantaba a su bebé, lo hizo saber todo.

Lee también: "Por curioso": Larry Hernández prueba la leche materna y ¿casi se vomita?

Dalet me esta acabando, sigo con la misma ropa y peinado de ayer, no he tenido tiempo de bañarme, cada media hora quiere estar pegada, mis bubis no descansan. No tengo tiempo de peinarme, ni de cambiarme, apesto a leche”, mencionó Kenia.