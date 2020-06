Maquillista exhibe a Bárbara de Regil: No le pagaba y tras fama en TV Azteca ¡fingió no conocerlo!

Ciudad de México.- Xavier Kuri, un maquillista que trabajó con Bárbara de Regil en el pasado, acusó que la actriz "entretuvo" sus pagos por meses de trabajo, lo humilló tras sacar "provecho" de la mistad que tenían y años después, una vez que alcanzó la fama en TV Azteca, fingió no acordarse de él.

A través de las redes sociales, Kuri reveló la mala experiencia que vivió al trabajar para la artista, testimonio que se suma a las denuncias de otros excolaboradores en contra de la protagonista de Rosario Tijeras por supuestos abusos.

Eso que les voy a contar sucedió en 2014. Yo trabajé para Bárbara de Regil un tiempo y fuimos grandes amigos. Resulta que cuando empezó a tener más fama y más trabajo yo iba con ella a todas partes como 'su exclusivo', siempre trabajé con mucho gusto y entusiasmo porque verla triunfar me causaba alegría, pero los problemas y diferencias comenzaron a aparecer cuando se mezcló la amistad con el trabajo", contó.

Después de meses de trabajo de peinado y maquillaje (casi diarios) me comenzó a entretener mi dinero y pagos que nunca llegaron. Supuestamente ella hacía convenios con quienes la contrataban para darme de allí una parte como 'sueldo' y jamás recibí un peso como pago por mi trabajo", continuó.

Cansado del abuso, Kuri trató de poner un alto.

Fue por eso que un día tuvimos una acalorada pelea verbal y nuestra amistad y relación de trabajo terminó. Me sentí muy mal y sentía mucho enojo en ese momento porque no tenía dinero y me pareció injusto que se lavara las manos diciendo que ella no era la que tenía que pagarme, pero pues los maquillajes y peinados yo se los hice a ella", expuso.

En fin: Viví en carne propia el hecho de que alguien puede quererte supuestamente muchísimo y después botarte como si nada, usando 'la amistad' como pretexto para sacar provecho y esa fue una dura lección que tuve que aprender", reveló.

No obstante, de acuerdo al maquillista, el abuso no fue solo económico.

Ella afectó en su momento mi autoestima y mi confianza ya que me hacía supuestas observaciones. Un día me dijo: 'Tú no eres nadie, no tienes nombre ni nadie te conoce, espérate a que yo sea famosa para que te hagas de un nombre como maquillista, yo soy la Penélope Cruz mexicana y llegaré a estar en Hollywood algún día...'. Pasaron un par de años y un día al ver la serie Rosario Tijeras recordé los viejos tiempos y me dio nostalgia y le llamé (2016) para arreglar las cosas", relató.

Me dijo: '¡Bueno, quien habla! ¿Xavier Kuri? No, no te conozco, a mí me han maquillado muchas personas y la verdad no me acuerdo de ti... estoy en una etapa diferente de mi vida y no necesito amigos, no quiero amigos porque estoy bien así sola con mi hija y mi familia. ¡Olvídate de mí, borra mi número y no me busques nunca más en tu vida... que Dios te bendiga!", asegura que fue la respuesta de la actriz.

Finalmente, y para dar veracidad a su historia, Kuri acompañó su relato con diversas imágenes del tiempo en que convivió con de Regil.

Aquí dejo fotos de muchos momentos personales y en los que estoy trabajando para ella e incluso me dice que gracias a ella que me sacó de ganar una miseria en TV Azteca donde me pagaban 300 pesos diarios", sentenció.

Fuente: Agencia México