Mejor amiga de Meghan es despedida y cancelan su show tras ser acusada de racista

Estados Unidos.- Jessica Murloney, mejor amiga de Meghan Markle, nuevamente se ha disculpado tras recibir acusaciones de ser racista, lo que provocó su despido de la televisora CTV, de la marca Hudson's Bay y la cancelación de su programa, I Do, Redo.

Murloney tuvo una disputa con la blogger canadiense Sasha Exeter, por el movimiento Black Lives Matter, donde la amiga de la duquesa de Sussex se negaba a formar parte, por lo que fue acusada de ser racista, lo que impactó no solo Exeter, sino a miles que presenciaron estos actos ya que es amiga de una de las mujeres afroamericanas más famosas del momento y que ha dejado en claro que apoya la campaña.

Sasha en el comunicado dejo entrever que su cuenta de Instagram fue bloqueada y que temía por su carrera ya que Jessica la amenazaría con acabarla, a lo que esta respondió negando que quisiera perjudicarla de alguna manera y señalando que hace su parte y ha dado "el micrófono a voces negras dejándolos tomar poder de mi cuenta y compartiendo sus experiencias".

Los eventos que han transcurrido en los últimos días me han dejado claro que tengo trabajo por hacer. Me doy cuenta más que nunca cómo ser una mujer blanca con privilegios me ha dado ventajas sobre muchos y particularmente sobre la gente de la comunidad negra. Mientras no puedo cambiar el pasado, puedo hacer mi parte para hacerlo mejor en el futuro" respondió Murloney.