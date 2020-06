Michelle Díaz no se guarda nada y conquista con pose desde su cama

View this post on Instagram

La buena comida no atrapa a ningun hombre. Si no, todas las chefs estaru00edan casadas. Los hijos no atrapan a los hombres, si no, ninguno se hubiera ido. El sexo no atrapa a los hombres, si no, todas las trabajadoras sexuales estaru00edan en matrimonio. La brujeru00eda no atrapa a los hombres, si no, no estaru00edan comprando mu00e1s velas, ni mu00e1s ramas. El fu00edsico no atrapa a los hombres, si no, no seru00edan infieles con mujeres menos agraciadas que su misma pareja. Si hay que hacer cosas para u0026#34;atraparu0026#34; a un hombre, no valdru00eda la pena. El verdadero amor se queda a tu lado sin tener que ser atrapado.