Montserrat Oliver presume piel tersa y revela la clave para no requerir el bisturí

View this post on Instagram

Mau0301s vale prevenir que lamentar gracias a una gran amiga yo me pongo cremas desde los 23 anu0303os ademau0301s de comer balanceadamente y hacer ejercicio y obviamente cuidarse del sol! Cuida siempre tu piel y evitarau0301s cirugiu0301as. // I started using face creams when I was 23 years old because of a great friend of mine and itu2019s the best decision I have ever done. If you take care of your skin now you will avoid plastic surgeries in the future. Take care of your skin and use sunscreen! @grimauskincare @sephoramx