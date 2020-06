Sobrina de Anahí parte de 'Rebelde' en la versión de Netflix y más detalles salen a la luz

View this post on Instagram

Son escasos los detalles de este proyecto, pero se sabe que constaru00e1 de 20 capu00edtulos en un inicio, y dependiendo del u00e9xito se planearu00e1n mu00e1s temporadas. Se filtru00f3 la informaciu00f3n de que en esta versiu00f3n de u2018Rebeldeu2019, participaru00e1 #SergioMayerMori, hijo de Bu00e1rbara Mori y Sergio Mayer, #AnaPaula, (sobrina de Anahu00ed )y #AndreaChaparro, hija de (#OmarChaparro.)