¡Tómala TV Azteca! Acusan a 'La Voz' de "racista" por rechazar a talentoso participante

View this post on Instagram

Manuel no pudo quedarse esta noche en La Voz pero deju00f3 una enseu00f1anza muy buena en este escenario y no se detendru00e1 hasta conseguir sus sueu00f1os. u00a1Mucho u00e9xito! ud83cudfb6ud83dude4cud83cudffb . . . . #LaVoz #LaVozMe #TheVoice #EquipoBelindau00a0#EquipoMariu0301aJoseu0301u00a0#EquipoMontaneru00a0#EquipoNodal #Belinda #LaJosa #Nodal #Montaner ##LaVoz #LaVozMe #TheVoice