Valentina Elizalde afirma que no esperará a ser mayor de edad para exigir justicia por su padre

Ciudad de México.- La hija menor del 'Gallo de Oro', Valentina Elizalde, mediante una entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano, reveló que ella no esperará a cumplir 18 años para pedir justicia por su padre.

En su mensaje, la joven arremetió en contra de su tío Tano Elizalde, luego de que se acercó a la exesposa de padre, Gabriela Sabag, para obtener los derechos del cantante, para hacer una bioserie.

Podría interesarte: Daisy Cabral responde a las acusaciones de la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso

Yo la verdad en lo que me enfoco es en que mi papá pueda descansar en paz, hace quedar mal a mi papá cuando no tiene como defenderse, no debe de ser así... La verdad le están haciendo otra traición a mi papá y por su memoria no está bien", dijo.