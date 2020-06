Actriz de Televisa y extimbiriche, sin trabajo y 'ahogada' en deudas: "Es muy complicado"

View this post on Instagram

LA ACTRIZ MARIANA GARZA HA RECURRIDO A PRu00c9STAMOS PARA PAGAR A SUS EMPLEADOS!! #MarianaGarza y su ex esposo #PabloPerroni son dueu00f1os de estos 2 teatros en la CDMX, el #TeatroMilan y #ElForoLucerna estos espacios tuvieron que cerrar por el #Covid19 y se han visto afectados en su economu00eda, porque han pagado en esta contingencia su sueldo integro a mu00e1s de 18 empleados y ahora a recurrido a pedir prestamos, como lo declaru00f3 la actriz a Televisa Espectu00e1culos. Tu Equipo #ChismeNoLike #elisaberistain #javierceriani #StoriesNewsByClauKosters @claudiakosters