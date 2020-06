El día que Eduardo Yáñez se burló de Bisogno y Gustavo Adolfo ¡y los tachó de gays!

Ciudad de México.- En medio de la controversia que vivía por el golpe que le propinó al reportero Paco Fuentes, Eduardo Yáñez visitó el foro de La Saga y habló de distintos problemas, entre ellos su problema con la prensa de espectáculos.

En noviembre de 2018, durante la entrevista con Adela Micha, el intérprete de Televisa relató que les solicitó a los integrantes de la prensa que no abordaran el tema de su hijo, aunque Paco ignoró esta petición.

Soy una persona que nunca digo no me pregunten esto, lo que sea me pueden preguntar y yo sé qué voy a contestar. Este cuate agarró de juguete a mi hijo y por él yo rompo madr…", contó el actor.