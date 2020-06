¡Indiscreta! Carmen Salinas ventila el día que Edith González se embarazó de Santiago Creel

Ciudad de México.- A un año de la muerte de Edith Gonzalez, Carmen Salinas, quien conviviera con la actriz en la obra Aventurera, la recuerda con cariño y asegura que siempre fue una mujer muy discreta con su vida privada.

A 12 meses de su partida, Salinas narra cómo se entero de la relación de Gonzalez con el secretario de Gobernación en aquel entonces, Santiago Creel.

Incluso, la también productora recuerda cuando Edith le dio la noticia de su embarazo.

Por otro lado, la comediante reconoció que la también bailarina no era la primera opción para protagonizar Aventurera, obra que le dio un gran impulso y éxito a su carrera.

Me acuerdo que la primera que iba hacer 'Aventurera' fue Itatí Cantoral, de pronto me habla Itatí y me dice 'madre no voy a poder ir' y empezamos a barajar nombres de ¿quién nos hacia el personaje de 'Aventurera'? cuando viene lo del campeonato, el partido de Neza-Guadalajara y Edith me pide que la invite y cuando estamos en el restaurante comiendo, en un lapso de la comida, ponen música tropical y se para y se pone a bailar, me le quedo viendo.. y le digo 'Chato, Edith es 'Aventurera'".