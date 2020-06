Otro fracaso: Mauricio Clark es despedido de programa de TV por un berrinche

Ciudad de México.- Hace un par de meses, el polémico Mauricio Clark retomó su cerrera artística e inició una nuevo proyecto en el canal Multimedios con el programa La bola del 6 al lado de Marta Guzmán, Yeka Rosales y David Medrano.

Sin embargo, el conductor ya se encuentra fuera de la emisión, pues según el programa Con permiso este habría renunciado por un berrinche tras varios días haciendo enlaces en vivo con el estudio desde su casa.

A quien le duró muy poco el gusto el regreso a la televisión fue a Mauricio Clark, hizo un berrinche y terminó renunciando. Él se enlazaba desde casa porque dijo que era población de riesgo porque ya le habían dado varios infartos y que no podía ir al foro, pero cuando se enlazaban con él no estaba, o sea así home office y no aparecía".