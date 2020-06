Poncho de Nigris pide un cese a ataques contra Panini y que dejen descansar a Karla Luna

Ciudad de México.- Durante un enlace con la emisión de Chisme no Like, Poncho de Nigris aclaró la relación que tiene con Karla Panini y Américo Garza, además, opinó acerca de la polémica que los envuelve con la familia de Karla Luna.

En su intervención, el presentador e influencer señaló que, a pesar de que intenta alejarse de este tipo de controversias, espera que el público y la prensa deje descansar tranquila a Karla Luna.

No me gusta tocar el tema ese porque es muy difícil. Lo que yo he pensado y lo que puedo opinar al respecto es que ya dejan descansar a Karla Luna, es todo, que cierren ese caso", indicó Poncho.