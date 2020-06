Productor de TV Azteca responde “con clase” a los ataques de Mauricio Barcelata

Ciudad de México.- Mauricio Barcelata, el conductor de televisión, es un ejemplo de que algunas amistades pueden terminar tan mal que tienes que cuidarte de los ataques de tus examigos, tal como lo hizo al hablar muy mal del productor de TV Azteca, Roberto Romagnoli, por los resentimientos hacia él.

Durante una dinámica del programa ‘Hoy’, el conductor sacó a relucir el resentimiento hacia al productor, que era su amigo y con quien incluso trabajó en algunas ocasiones.

Yo sé quién, mira, se llama Roberto y se apellida Romagnoli. Me su, me su, me surrrrr”, señaló Barcelata.