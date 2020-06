Raquel Bigorra demuestra en Instagram que luce radiante aún sin maquillaje

Ciudad de México.- Luego de un 2019 tormentoso para Raquel Bigorra, la conductora tuvo tiempo para reflexionar sobre la enorme polémica en la que se vio envuelta junto a Daniel Bisogno y ahora se encuentra plena y feliz.

Así lo dejó ver en una reciente publicación de Instagram donde la cubana de 45 años aparece muy sonriente con el cabello recogido y con el rostro completamente libre de maquillaje.

Eso me regalé en esta cuarentena. Todos los días mi entrenamiento con @joseluisdelaogarcia Solo que dice mi marido que por qué me arreglo como Madam Sassú jajajajja ‘¿Su marido trabaja con una mujer rubia?’ Es que no me quiero peinarrrrrr”, escribió la famosa