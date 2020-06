Sharon Stone y el angustiante momento cuando casi muere alcanzada por un rayo

Los Ángeles, EU.- Recientemente la actriz estadounidense Sharon Stone participó en un podcast donde relató cómo fue alcanzada por un rayo mientras planchaba en casa de su mamá.

Mi madre lo vio todo. Yo estaba inconsciente y ella me golpeó en la cara hasta que recuperé el sentido. Estaba en un estado tan alterado, como, simplemente, no sé cómo describirlo, tan brillante, como ¡wow! Me arrojó al auto y me llevó al hospital".