Tras ser 'corrida' de Televisa, exintegrante de 'Hoy' revela que TV Azteca le hizo 'jugosa' oferta

Ciudad de México.- La astróloga Mhoni Vidente rompió el silencio sobre los rumores que circulan sobre su llegada a TV Azteca tras haber salido del programa Hoy de Televisa.

La vidente desmintió al periodista Alex Kaffie, quien afirmó este viernes que se incorporaría a Venga la Alegría, sin embargo, sí reconoció que tiene una muy buena propuesta en TV Azteca, pero que no ha firmado.

Tengo varias propuestas, no solo TV Azteca. Hay varias empresas que me están ofreciendo programas pero hasta el momento no he firmado con nadie y no tengo exclusividad con nadie. Todavía no me decido, pero es un hecho que Mhoni regresa a la televisión (...) TV Azteca me hizo una propuesta muy buena", dijo en una transmisión en vivo.