Ana Brenda y su detalle para el galán con el que 'pactó' tener hijo si no halla pareja

Ciudad de México.- Ana Brenda Contreras dedicó la más conmovedora felicitación de cumpleaños a Julián Gil, quien el sábado celebró haber llegado a la edad de 50 años.

La actriz tuvo un gran detalle con su colega y amigo al realizar un video en TikTok que reúne imágenes de los dos en varios momentos que han compartido juntos. Como es conocido, ambas estrellas televisivas coincidieron en la telenovela de Televisa Sortilegio y desde hace varios años mantienen una entrañable amistad.

Feliz cumpleaños al amigo que ojalá todos tuvieran suerte de tener", escribió Ana Brenda sobre la grabación que también publicó en Historias de Instagram.

¡Te adoro! Que la vida nos permita vivir muchas cosas juntos. ¡Gracias por existir en mi vida! ¡Feliz cumpleaños!", agregó la actriz en la publicación.

Julián Gil reaccionó al detalle de Ana Brenda compartiendo el video en sus propias Historias de Instagram, donde además mostró las demás felicitaciones que recibió de otros seres queridos y las atenciones que han tenido con él para celebrarlo.

Como es conocido, Julián y Ana Brenda también compartieron créditos en el melodrama Por amar sin ley, y siempre han dado muestra de la gran amistad que tienen. Prueba de ello, los famosos sorprendieron el pasado mes de abril cuando hablaron en tono de broma sobre la posibilidad de tener un hijo juntos si no encuentran a su media naranja en el futuro.

Todo ocurrió en el primer episodio de Ok, me quedo en casa, programa que el galán de televisión lanzó durante el confinamiento. El estreno del show fue engalanado por Ana Brenda, quien al ser cuestionada sobre temas de familia expuso al actor que no "cerrara la fábrica" aún, pues si no encontraba a su pareja y deseaba tener un hijo él tendría que ayudarla.

Fuente: Instagram @anabreco y Las Estrellas.