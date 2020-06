Bárbara de Regil afronta polémica por "racismo" y aclara llamada en la que 'humilló' a fan

Ciudad de México.- Bárbara de Regil decidió responder a clamor de sus fieles seguidores y afrontó de una vez por toda varias de las situaciones que la llevaron a acaparar polémicos titulares en las últimas semanas.

Como se ha de recordar, la actriz fue blanco de señalamientos por racismo luego de que dijo que un filtro la hacía ver muy "prieta", esto durante una transmisión en vivo de Instagram para una de sus sesiones de ejercicios.

Al estar probando los filtros, Bárbara se topó con uno que oscureció su piel y exclamó:

Qué prieta, qué horror".

Lee también: Sin trabajo y con kilos de más, Eduardo Capetillo traicionó a Televisa y ahora se dedica a esto

En una serie de Historias de Instagram, la protagonista de Rosario Tijeras aseguró que ella no es racista y que su intención nunca fue ofender a nadie, ya que ella lanzó esa expresión hacia sí misma y debido a que recordó que en el pasado solía broncearse mucho.

Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo, lo entiendo y me duele mucho porque yo no soy racista. Y la gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre sabe el ser humano que soy", expuso.

Yo hablé de mí en primera persona y después rematé con un: 'Ay qué horror', porque me acordé que en mi adolescencia me metía a la cama de bronceado todos los días porque estaba de moda", continuó.

Lee también: Exhiben a exconductor de 'VLA' que humilló a Vanessa Claudio: "Gay como Carlos Rivera"

Bárbara reiteró que ella nunca buscó ofender a nadie y que, en contraste, ella sí se volvió blanco de ataques e insultos.

Yo no ofendí a nadie, sin embargo, a mí sí me han ofendido directamente. Pero está bien, cada día aprendo a cuidar más mis palabras. Creo que es súper importante aprender a distinguir entre el bien y el mal, entre cuando alguien lo hace para lastimar a alguien, real, directamente, o cuando alguien lo hace por un mal comentario. Yo nunca quise ofender a nadie", expuso para dar punto final al tema.

Por su parte, las fans cuestionaron a Bárbara sobre la polémica llamada que una fan grabó y que trascendió a redes. En la grabación se puede escuchar que la actriz le pide a la admiradora que le marcó que no la vuelva a "molestar" nunca más, y que se abstenga de estarle llamando.

Lee también: "El nuevo pute... de Televisa": Destrozan a Magda y Tania Rincón por 'Guerreros 2020'

Algunas seguidoras de la famosa se sintieron decepcionadas por su trato a la fan, sin embargo, Bárbara explicó que esa no era la primera llamada que recibía de ella porque alguien filtró su teléfono a numerosos grupos de WhatsApp.

Pero, filtraron mi teléfono en muchos chats, mi teléfono personal y eso ya no estuvo padre porque me hablaban todo el día, todo el tiempo, a las dos de la mañana. Primero no contestaba, después me pasó que mucha gente me decía: 'Oye Bárbara, te hablé y no me contestaste'. Y yo, oh mi Dios, entonces empecé a contestar", explicó.

He ahí cuando hablé con muchas fans y les decía: 'Por favor ya no pasen mi celular, por favor'. Muchas me hacían caso, muchas no. Me hablaban en la madrugada, tres de la mañana, yo me despertaba, así, con el corazón afuera porque pensaba: 'Algo pasó', y no. En mi trabajo, todo el tiempo, y no me hablaban una vez, 50 veces seguidas", continuó.

Finalmente, Bárbara se refirió en específico a la llamada de la fan y reiteró que sí le había pedido que dejara de llamarla y compartir su número telefónico, ya que aclaró que el número filtrado no fue el del celular que ella utiliza para hablar con sus seguidoras, sino el personal.

Por supuesto que le pedí que ya no me hable y que deje de pasar mi teléfono en muchos chats, porque se lo van pasando y así, algunas me decían. 'Bárbara, es que pusieron tu teléfono en un chat de 50 niñas’' Esa es la explicación, detrás de esa llamada por supuesto que hay miles de llamadas", expuso.

Fuente: Instagram @barbaraderegil