Bárbara de Regil habla del positivismo en Instagram y la destrozan: "No se le quita lo pend..."

View this post on Instagram

Love Always Wins u2022 Todo lo que haces estu00e1 motivado por una emociu00f3n u2022 POSITIVA O NEGATIVA u2022 TU tienes el poder de elegir ud83dude4cud83cudffb Si ! todos los du00edas ... asu00ed que conu00e9ctate con tu corazu00f3n y elige lo que sepas que te haru00e1 FELIZ u2665ufe0fu2728