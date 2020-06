"Deja de juzgarme": Frida Sofía da la cara ante las críticas con fuerte mensaje

Ciudad de México.- Frida Sofía es considerada una talentosa cantante, quien lamentablemente ha sufrido por vivir a la sombra de su madre, Alejandra Guzmán, con quien ha vivido toda una serie de escándalos y polémicas.

Tras todo eso, la hija de 'La Guzmán' se ha hecho con el odio de los fans de su mamá, pues aseguran que solo busca vivir difamando a su progenitora con cada declaración que ha hecho a los medios y en sus publicaciones en redes sociales.

Por tal motivo, Frida en más de una ocasión ha buscado defenderse de los ataques y las críticas dejando en claro que nadie la conoce, que no deberían juzgarla e incluso amenaza con contar toda la verdad en su debido momento.

Pero, en esta ocasión nuevamente buscó hacerles frente a aquellos que han hablado pésimo sobre su persona, dejando un contundente mensaje en un post de Instagram.

Sabes mi nombre, pero no mi historia, has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado, sabes donde estoy, pero no de donde vengo, me ves riendo, pero no lo que he sufrido. Deja de juzgarme, sabe mi nombre no implica conocerme", escribió Frida.