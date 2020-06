"El nuevo pute... de Televisa": Destrozan a Magda y Tania Rincón por 'Guerreros 2020'

View this post on Instagram

u2022 u2022 Inicia el lunes 15 de junio. u2022 u2022 u2022 Cru00e9ditos del video: Televisa | Programa u0026#39;Hoyu0026#39; | Reportero: Diego Barrios u2022 u2022 u2022 u2022 #TaniaRincu00f3n #Guerreros2020 @taniarin @programahoy @guerreros2020mx