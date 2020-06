Familia Quintanilla habla sobre el sujeto que puso gorra de Trump a estatua de Selena

Texas, EU.- Un hombre hispano simpatizante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró causar tremenda polémica ante los fans y la familia de la fallecida cantante, Selena, al intentar promover la reelección del mandatario.

Joe Michael Pérez es un partidario el partido republicano, quien generó controversia al colocarle una gorra de Trump a la estatua de la artista, en Corpus Christi, Texas, en dicho accesorio se podía leer el lema, "Keep America Great".

Lee también: Niurka impacta a José Eduardo Derbez al revelar a qué edad perdió la virginidad

Según Pérez reveló, decidió hacer esto para demostrar que también existen algunos hispanos que están a favor del actual presidente norteamericano.

Te podría interesar: "Danna Paola babeará con esto": Sebastián Yatra muestra dotes de atleta sin camisa

Quería mostrar a la comunidad hispana que no deberíamos votar de determinada forma ni pensar de una manera específica debido a nuestra raza", dijo Pérez en entrevista con un periódico local.

Lee también: Donald Trump amenaza con no ver la NFL si jugadores se arrodillan

Sin embargo, las explicaciones de este hombre bastaron para la familia Quintanilla, pues consideraron que Joe es un "idiota" e "irrespetuoso" por haber usado la imagen de la malograda cantante.

Pero la cosa no quedó ahí, pues Joe Michael aseguró que estaba haciendo uso de su libertad de expresión y que estaba en su derecho de haber usado un monumento público para manifestar su posición política como hispano en Estados Unidos.

Yo tengo ese derecho y me estoy expresando. Esta es una estatua pública y no le falté al respeto, no estoy diciendo que Selena votaría por Trump, pero ella es un ícono de la cultura hispana", dijo.