Laura Bozzo responde tras ser acusada de entrevistar a Karla Panini en Televisa por rating

Ciudad de México.- Tras confirmarse que Karla Panini y Américo Garza serán los primeros invitados del nuevo programa de Laura Bozzo en Televisa, Laura Sin Censura, algunos internautas han arremetido en contra de la conductora peruana y la han acusado de intervenir en el caso de la polémica pareja para ganar rating.

Los seguidores de la controversial presentadora han aprovechado sus recientes publicaciones de Instagram para externarle su descontento por el espacio que se le brindará al matrimonio, luego de que se afirmara lo que por semanas se especuló: Que la 'traición' de 'Las Lavanderas' y la situación de las hijas de la fallecida comediante Karla Luna formaría parte de su 'talk show'.

Fue la productora Magda Rodríguez quien confirmó el pasado jueves que Panini y Garza abordarían la polémica en Laura Sin Censura, esto después de que el matrimonio ofreció una entrevista a Gustavo Adolfo Infante.

En una foto que Bozzo publicó el sábado, en la cual se muestra en bikini, una seguidora la increpó en la sección de comentarios por el hecho de que la 'comadre güera' participará en su programa.

Laura, definitivamente su regreso no es grato, es una lástima que creas que Américo y Panini están en lo correcto cuando fue Américo quien metió a las nenas en esta situación. Estás o vas a conducir una entrevista a estos hampones sin haber investigado a fondo. La familia Luna también merece el mismo protagonismo... Por querer rating no dejes atrás la justicia", le escribió la usuaria en un extenso comentario.

Laura Bozzo no dudó en responder a la internauta y reiteró lo que Magda Rodríguez reveló a Las Estrellas sobre que la familia de Karla Luna no accedió a participar en Laura Sin Censura.

Gracias por este comentario. Para empezar, jamás apoyaría una traición, ok; segundo, lo único que busco es que las niñas de Karla Luna vean a sus abuelos y hermanos, que por cierto no quisieron hablar en el programa. Pero eso no me importa, ok, a mi todos me valen, quiero que esas niñas tengan una vida feliz, eso es todo", escribió la conductora.