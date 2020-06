Madre de Paulette afirma que Peña Nieto la amenazó en el auge del caso: "Me va a matar"+

Ciudad de México.- En el año 2012 cuando Enrique Peña Nieto era un candidato para la presidencia de México, Lizette Farah, la madre de la fallecida Paulette afirmó en una entrevista para Primer Impacto que recibió amenazas de él en 2010.

En 2010 todo México se estremeció ante la desaparición de una menor de edad, que tras un par de días fue encontrada muerta en su casa, por lo que su madre, Lizette, ha confesado que los interrogatorios a los que fue sometida fueron piscológicamente traumantes, pues recibía amenazas de la Policía e incluso tortura.

Me dijeron que confesara o me iban a matar, me ponían bolsa de plástico en la cabeza para que les dijera dónde estaba la niña”, afirmó Farah.