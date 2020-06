María León lo enseña todo en Instagram con ardiente baile en el tubo: "Chiquitita"

View this post on Instagram

u00a1u00a1 HOY el du00eda internacional del Pole !!.. no es solo un diu0301a para celebrar a este maravilloso deporte, si no para terminar con los prejuicios, los tabuu0301es y la desacreditaciou0301n de tantos artistas y atletas de alto rendimiento que lo practican. A miu0301 en lo personal me ha acercado a una comunidad de artistas hombres y mujeres poderos@s, que todos los diu0301as luchan contra sus propias limitaciones, que no tienen miedo de conocer su fuerza, su belleza y su sensualidad. Celebro todo lo que me ha regalado el pole, fuerza fiu0301sica, otra forma de expresiou0301n... pero sobretodo que me ha acercado a personas que amo, admiro, respeto y siempre me motivan a ser mau0301s valiente, mejor artista, mejor persona y a sacar lo mejor de miu0301.ud83dude4fud83cudffdud83eudd70 u2728 #Diu0301amundialdelpole #Asiu0301EsAmar